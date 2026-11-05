Nowy system przerw w dostawach prądu: czym jest SGAW i czego mogą się spodziewać Ukraińcy

Ukraińcy, niestety, przyzwyczaili się już do orientowania się po harmonogramach godzinowych przerw w dostawie prądu — chodzi o te same GPV, w których można sprawdzić, kiedy dokładnie w Twoim domu zniknie światło i kiedy, teoretycznie, powróci. Jednak w ostatnich dniach w słowniku energetycznym coraz częściej pojawia się nowy skrót — СГАВ, który dla wielu brzmi jak coś niezrozumiałego i dziwacznego. I choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że to tylko kolejny rodzaj harmonogramów, w rzeczywistości różnica między nimi jest zasadnicza.

SGAW — specjalne harmonogramy awaryjnych odłączeń — nie dotyczą planowego ograniczenia zużycia, ale ratowania systemu energetycznego przed załamaniem. Należy je zastosować wtedy, gdy liczy się dosłownie każda minuta, a nawet sekunda. Na początku listopada 2026 roku specjalne harmonogramy awaryjnych odłączeń wprowadzono już w obwodach połtawskim i sumskim, a wcześniej — w obwodach czernihowskim, charkowskim i innych regionach.

Czym są SGAW, co oznaczają dla zwykłego człowieka, czym różnią się od znanych już GPV i GAV oraz czego w ogóle można się spodziewać po nadchodzącej zimie? Serwis UA.News wraz z ekspertami zgłębił tę kwestię.

Czym jest SGAW

Skrót SGAW, jak już wspomniano powyżej, oznacza „specjalny harmonogram awaryjnych odłączeń”. W dokumentach i ogłoszeniach regionalnych przedsiębiorstw energetycznych można również spotkać wariant „SpecGAW”. Brzmi to nawet nieco zabawnie, ale w rzeczywistości, niestety, nie ma w tym nic śmiesznego.

Formalnie chodzi o kompleks działań mających na celu operacyjne odciążenie systemu energetycznego na dużą skalę. Jeśli przełożyć to z języka biurokratycznego na ludzki, oznacza to, że dyspozytor „Ukrenergo” wydaje polecenie — a energetycy natychmiast odłączają zasilanie całych linii, a nie poszczególnych domów, ulic czy grup odbiorców.

Kluczowa różnica w stosunku do zwykłych harmonogramów polega na skali i szybkości. System SGAW przewiduje odłączenie linii 35–110 kV, a także transformatorów i sekcji szyn w podstacjach odpowiedniej klasy. Oznacza to, że bez prądu mogą znaleźć się nie tylko pojedyncze budynki i ulice, ale całe dzielnice, miasta, a nawet obwody. Tak właśnie stało się w obwodzie czernihowskim, gdzie podczas zastosowania SGAW bez prądu pozostało 87% odbiorców w regionie. Właśnie dlatego specjaliści określają SGAW jako środek ostateczny: wprowadza się go wtedy, gdy inne narzędzia już nie działają.

Kolejny niezwykle ważny niuans: system SGAW nie podlega planowaniu z wyprzedzeniem. O ile harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii są publikowane z wyprzedzeniem i pozwalają zaplanować dzień, o tyle SGAW jest wprowadzane na specjalny rozkaz dyspozytora NEC „Ukrenergo” i musi zostać zrealizowane w ciągu maksymalnie trzech (!) minut. Dla porównania: na zwykłe wyłączenia awaryjne (GAW) przeznacza się do 15 minut. Nie jest to kaprys energetyków, lecz konieczność, ponieważ gdy moc w systemie energetycznym spada poniżej poziomu krytycznego, liczy się każda sekunda, a zwłoka grozi kaskadową awarią całego systemu.

Wreszcie, SGAV nie dotyczy wyłącznie odbiorców indywidualnych. Przewiduje ono również odłączenie obiektów infrastruktury krytycznej (metro, szpitale, remizy strażackie itp.), a także odbiorców korzystających z własnej energii elektrycznej importowanej z Europy. Oznacza to, że nawet ci, którzy mają pierwszeństwo w dostawach, własną wytwórnię lub zasoby importowane, i tak nie są zabezpieczeni.



Czym SGAW różni się od GPV i GAV: trzy różne narzędzia

Aby zrozumieć logikę energetyków, warto jeszcze raz uporządkować wszystkie trzy rodzaje ograniczeń.

GPW (harmonogramy godzinowych wyłączeń) to narzędzie służące do prognozowanego bilansowania. Stosuje się je wtedy, gdy deficyt mocy można przewidzieć z wyprzedzeniem, i pozwalają one zaplanować wyłączenia na zmianę w określonych godzinach. To właśnie GHP większość Ukraińców przyzwyczaiła się oglądać na stronach internetowych regionalnych przedsiębiorstw energetycznych: kolejki, z których każda podzielona jest na podkolejki, z konkretnymi przedziałami czasowymi itp.

HAV (harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii) to kolejny poziom. Stosuje się je w przypadku zakrojonych na szeroką skalę awarii w sieci, gdy sytuacja wymknęła się już spod kontroli, ale nie osiągnęła jeszcze granicy krytycznej. SGAW, podobnie jak SGAW, są wprowadzane na polecenie dyspozytora, ale na ich realizację przeznacza się więcej czasu (do 15 minut) i z reguły nie przewidują one odłączenia zasilania obiektów infrastruktury krytycznej.

I właśnie w tym tkwi główna różnica: SGAW to ten sam środek ostateczny, który wprowadza się wtedy, gdy system znajduje się na skraju załamania i wymaga natychmiastowego oraz zakrojonego na szeroką skalę odciążenia. Jeśli GPV to kontrolowane ograniczenie, a GAV – reakcja na awarię, to SGAV to ratunek za wszelką cenę. Właśnie dlatego nie ma on ustalonego harmonogramu: fizycznie nie da się go zaplanować, ponieważ zależy od aktualnej sytuacji w systemie energetycznym, która zmienia się z minuty na minutę.

Kolejna praktyczna różnica dotyczy czasu trwania. Zwykłe wyłączenia awaryjne trwają zazwyczaj do 12 godzin. SGAW może niestety trwać znacznie dłużej, aż do całkowitego przywrócenia równowagi w systemie. Oznacza to, że odbiorcy muszą być przygotowani na to, że potencjalnie przez długi czas może nie być prądu.



Czego mogą się spodziewać Ukraińcy: przygotowanie zamiast paniki

Główny praktyczny wniosek dla każdej rodziny jest prosty: SGAW może zaskoczyć. Ponieważ tryb ten jest wprowadzany bez ostrzeżenia, nie warto liczyć na to, że zdążysz naładować powerbank, stację zasilającą lub przygotować posiłek „zgodnie z harmonogramem”. Właśnie dlatego do ewentualnego wprowadzenia SGAW należy podchodzić jak do scenariusza, na który trzeba być przygotowanym z wyprzedzeniem.

Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze, warto w miarę możliwości zadbać o autonomiczne źródła zasilania – powerbanki, stacje ładujące, latarki akumulatorowe – i utrzymywać je w stanie naładowanym przez cały czas, a nie tylko wtedy, gdy „zapowiadano odcięcie prądu”.

Po drugie, warto mieć w domu zapas wody i produktów, które nie wymagają przygotowania, ponieważ podczas SGAW możliwe są przerwy nie tylko w dostawach prądu, ale także w dostawach wody (ponieważ stacje pomp również są uzależnione od energii elektrycznej).

Po trzecie, nie należy zapominać o ciepłej odzieży i kocach, jeśli przerwy w dostawie energii przypadną na zimną porę roku, oraz sprawdzić sprawność alternatywnych źródeł ogrzewania, jeśli są one dostępne w domu lub mieszkaniu.

Osobno warto wspomnieć o sprzęcie AGD: w przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu możliwe są skoki napięcia, dlatego wrażliwą elektronikę (komputery, telewizory, lodówki itp.) lepiej odłączyć z gniazdek, jeśli zauważysz, że światło „migocze” lub znacznie przygasa. Znacznie zmniejszy to ryzyko uszkodzenia i awarii sprzętu. Warto również z wyprzedzeniem sprawdzić, czy w Państwa budynku znajduje się generator lub falownik do zasilania wind i pomp.

I jeszcze jedna kwestia, o której warto pamiętać: system SGAW nie jest przecież rozwiązaniem na stałe. Jest on wprowadzany w celu ratowania systemu i wyłączany, gdy tylko równowaga zostanie przywrócona. Jednak dopóki działa, energetycy robią wszystko, co w ich mocy, aby ustabilizować sytuację.



Opinie ekspertów

Starszy inżynier jednej z kijowskich elektrociepłowni, Siergiej T., skomentował tę sytuację dla UA.News w następujący sposób.

„Mogę po prostu wyjaśnić, jak to działa w energetyce, gdy zużycie przewyższa produkcję i przesył. Istnieją systemy awaryjnego odłączania oparte na częstotliwości. Kiedy zużycie rośnie, a produkcja jest mniejsza lub nie da się jej przetransmitować przez sieć, zaczyna spadać napięcie i częstotliwość. W naszej sieci częstotliwość wynosi 50 Hz. Kiedy spadnie do 47,6 — jeszcze przed osiągnięciem tej wartości odbiorcy zaczynają się automatycznie wyłączać. A kiedy częstotliwość spada jeszcze niżej, to wyłączają się prawie wszyscy, aby częstotliwość utrzymywała się w okolicach 50, plus-minus. Wszystko to odbywa się automatycznie. Jeśli w sieci występują obecnie znaczne uszkodzenia, a odbiorcy nadal pobierają dość dużo energii, to najprawdopodobniej będą oni bezlitośnie odłączani. Ma to na celu utrzymanie stabilnej częstotliwości, ponieważ to właśnie dzięki niej działa system energetyczny – te 50 Hz.

W ten sposób osiąga się równowagę między zużyciem, wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej. Oznacza to, że tyle, ile wyprodukowano, tyle też zużyto. Aby te „debet i kredyt” się zgadzały, trzeba odciąć wszystkich odbiorców, którzy swoim zużyciem „przeszkadzają”... Sam termin „SGAW” to prawdopodobnie coś z leksykonu dyspozytorów. Takie pojęcie rzeczywiście istnieje, ale jest to termin czysto dyspozytorski. Dlatego nawet nie widzę, o czym tu w gruncie rzeczy można dyskutować” — zauważył nasz rozmówca.

Oleg Popenko, ekspert w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, taryf oraz energetyki, a także przewodniczący Związku Konsumentów Usług Komunalnych, mówi: SGAW to sytuacja, w której żaden harmonogram nie działa.

„Nawet harmonogram awaryjny nie działa, co oznacza, że nie da się sterować tym procesem. Termin przywrócenia zasilania w takim przypadku jest nieznany i nikt nie poda żadnych prognoz dotyczących czasu. Jednocześnie zaznaczę, że nie jest to nic zupełnie nowego: sytuacje SGAW miały miejsce również rok temu, po prostu wtedy nie mówiono o tym tak aktywnie. Takie odłączenia mają miejsce, gdy system całkowicie wymyka się spod kontroli i nie ma możliwości przewidzenia sytuacji. Odłączenia podczas SGAW mogą dotyczyć całych regionów. Oczywiście jest to oznaka systematycznie narastających, ogromnych problemów w energetyce. Powiedziałbym nawet, że są to problemy katastrofalne. Najprawdopodobniej podobne przerwy w dostawach energii mogą nas czekać przez całą zimę 2026–2027 roku” – podsumował Oleg Popenko.



Podsumowując, SGAW to po prostu kolejny skrót w słowniku energetycznym. Jest to również sygnał, że system znajduje się w stanie krytycznym, a państwo jest zmuszone do podejmowania środków ostatecznych, aby zapobiec jego całkowitemu załamaniu. SGAW różni się od zwykłych harmonogramów godzinowych przerw w dostawach energii skalą (całe dzielnice, miasta, a nawet obwody zamiast pojedynczych domów i ulic), szybkością (maksymalnie kilka minut zamiast 15) oraz brakiem jakiegokolwiek ostrzeżenia. Jest on wprowadzany wtedy, gdy inne środki już nie działają, i znoszony dopiero po przywróceniu równowagi.

Dla Ukraińców oznacza to prostą, ale niepokojącą prawdę: tej zimy nie warto liczyć na stabilne dostawy prądu. Nie należy jednak też panikować przedwcześnie. A jeśli przygotujemy się na to wszystko z wyprzedzeniem – zaopatrzymy się w powerbanki, stacje ładujące, zapas wody, ciepłą odzież i zrozumiemy, co się dzieje – przetrwanie tego okresu może być nieco łatwiejsze.

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