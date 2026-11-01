В Україні діятимуть графіки відключення світла до кінця доби

У неділю, 1 листопада, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження заплановані з 06:00 до 23:59, а їхній обсяг становитиме від 1,5 до 2,5 черги. Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Графіки погодинних відключень стосуватимуться всіх категорій споживачів у тих областях, де їх застосовуватимуть. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги. Це означає, що тривалість і час відключень залежатимуть від черги, до якої належить конкретна адреса, а також від графіка, оприлюдненого місцевим оператором системи розподілу.

Для промислових підприємств у цей період діятимуть окремі графіки обмеження потужності. Вони передбачають зменшення споживання електроенергії відповідно до встановлених обмежень. В «Укренерго» пояснили, що такі заходи необхідні через наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах. Через пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація в системі залишається нестабільною, тому обмеження можуть змінюватися протягом дня.

Українців закликають стежити за оновленнями та перевіряти графіки на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу. Саме регіональні енергетичні компанії публікують актуальну інформацію про час і тривалість відключень для конкретних адрес. Також споживачів просять ощадливо користуватися електроенергією в години, коли вона є. За можливості варто не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і переносити енергоємні справи на інший час. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему.

В «Укренерго» наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми. Тому графіки, оприлюднені на початку доби, варто перевіряти повторно протягом дня. Про запровадження обмежень повідомили в «Укренерго».

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва може залишатися без електроенергії більшу частину доби. Для окремих черг графіки передбачають лише до двох годин зі світлом протягом дня.

Увечері 30 жовтня в Києві виникли перебої з водопостачанням через знеструмлення кількох об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російського удару. У місті знизився тиск у водопровідній системі, через що подача води працює з перебоями. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Читай нас у