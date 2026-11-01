В воскресенье, 1 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения запланированы с 06:00 до 23:59, а их объем составит от 1,5 до 2,5 очередей. Причиной стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Графики почасовых отключений коснутся всех категорий потребителей в тех областях, где они будут применяться. Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очереди. Это означает, что продолжительность и время отключений будут зависеть от очереди, к которой относится конкретный адрес, а также от графика, обнародованного местным оператором системы распределения.

Для промышленных предприятий в этот период будут действовать отдельные графики ограничения мощности. Они предусматривают сокращение потребления электроэнергии в соответствии с установленными ограничениями. В «Укрэнерго» пояснили, что такие меры необходимы из-за последствий массированных российских ударов по энергетическим объектам. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ситуация в системе остается нестабильной, поэтому ограничения могут меняться в течение дня.

Украинцев призывают следить за обновлениями и проверять графики на официальных страницах своих операторов систем распределения. Именно региональные энергетические компании публикуют актуальную информацию о времени и продолжительности отключений для конкретных адресов. Также потребителей просят экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда она есть. По возможности стоит не включать одновременно несколько мощных электроприборов и переносить энергоемкие дела на другое время. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему.

В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Поэтому графики, обнародованные в начале суток, стоит проверять повторно в течение дня. О введении ограничений сообщили в «Укрэнерго».

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева может оставаться без электроэнергии большую часть суток. Для отдельных очередей графики предусматривают всего до двух часов с электричеством в течение дня.

Вечером 30 октября в Киеве возникли перебои с водоснабжением из-за отключения электроэнергии на нескольких объектах критической инфраструктуры в результате российского удара. В городе снизилось давление в водопроводной системе, из-за чего подача воды работает с перебоями. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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