新的限电系统：什么是SGAV，乌克兰民众应做好哪些准备

遗憾的是，乌克兰人已经习惯了参考每小时停电时间表——也就是所谓的“每小时停电时间表”（ГПВ），通过它可以查看自家何时会停电，以及理论上何时会恢复供电。 但最近几天，能源领域的术语中越来越频繁地出现了一个新缩写——“СГАВ”，对许多人来说，这听起来既晦涩又离奇。 虽然乍看之下这只是另一种时间表，但实际上两者之间存在根本性的区别。

SGAV——即特殊紧急限电计划——并非针对计划性用电限制，而是为了挽救电力系统免于崩溃。当时间变得分秒必争时，就必须启用该计划。 2026年11月初，波尔塔瓦州和苏梅州已开始实施特殊紧急断电计划，此前切尔尼戈夫州、哈尔科夫州等地区也已实施。

什么是“特殊紧急限电”（СГАВ）？这对普通人意味着什么？它与常规的“计划限电”（ГПВ）和“紧急限电”（ГАВ）有何区别？我们究竟该对即将到来的冬天抱有怎样的预期？UA.News与专家们共同深入探讨了这一问题。

什么是“特殊应急停电计划”

如上所述，缩写“СГАВ”的全称是“特殊紧急停电计划”。在地区电力公司的文件和公告中，有时也会出现“СпецГАВ”这一表述。 这听起来甚至有些滑稽，但遗憾的是，实际上并没有什么好笑的。

从形式上讲，这是一套旨在迅速对电力系统进行大规模减载的综合措施。 如果将官僚术语转化为通俗语言，意思就是“乌克兰能源公司”的调度员下达指令后，电力工作人员会立即切断整条输电线路的供电，而不是仅对单个住宅、街道或特定用户群体进行断电。

与常规停电计划的关键区别在于规模和速度。SGAV涉及切断35-110千伏的输电线路，以及相应等级变电站内的变压器和母线段。 这意味着，不仅个别房屋和街道会断电，整个区域、城市甚至地区都可能陷入黑暗。切尔尼戈夫州就发生了这样的情况：在实施SGAV期间，该地区87%的用户失去了电力供应。 正因如此，专家们将“大范围停电”称为“最后手段”：只有在其他措施均告失效时才会采取这一措施。

还有一点至关重要：SGAV无法提前规划。 如果按小时轮流停电的时间表会提前公布，便于人们安排一天的计划，那么“紧急轮流停电”则是根据乌克兰国家电力公司（NEC “Ukrenergo”）调度员的特别指令实施的，且必须在最多三（！）分钟内完成。 相比之下：常规紧急断电（GAV）的执行时间可达15分钟。 这并非电力部门的任性之举，而是迫不得已的必要措施——因为当电网功率跌破临界值时，时间以秒计，任何拖延都可能导致整个系统发生连锁故障。

最后，快速紧急断电（СГАВ）不仅涉及家庭用户。 它还包括关键基础设施（地铁、医院、消防站等）以及使用从欧洲进口的自有电力的用户的断电。 也就是说，即使是那些在供电方面享有优先权、拥有自有发电能力或进口资源的用户，也无法完全免受影响。

SGAV与GPV和GAV

有何区别：三种不同的工具

为了理解电力行业的逻辑，有必要再次对这三种限制类型进行系统梳理。

“每小时停电计划”（ГПВ）是一种可预测的平衡调节工具。当电力缺口可提前预见时，便会启用该机制，从而能够规划在特定时段按顺序实施停电。 大多数乌克兰人习惯在地区电力公司网站上看到的就是这种GVP：轮流停电名单，每份名单又细分为若干子名单，并标有具体的时间段等。

紧急停电计划（GAV）是更高一级的措施。当电网发生大规模故障、情况已失控但尚未达到临界点时，便会启用该计划。 紧急停电计划（GAV）与特殊紧急停电计划（SGAV）一样，均由调度员下令实施，但执行时间更长（最长15分钟），且通常不会导致关键基础设施断电。

而这正是两者的主要区别所在：紧急负荷削减（SGAV）正是当系统濒临崩溃、需要立即进行大规模负荷卸载时采取的最后手段。 如果说“一般性负荷削减”（ГПВ）是可控的限制，而“一般性自动负荷削减”（ГАВ）是对故障的反应，那么“紧急自动负荷削减”（СГАВ）就是不惜一切代价的救命措施。 正因如此，它没有常规的时间表：从物理上讲，它根本无法预先规划，因为它取决于电力系统中每分钟都在变化的实时状况。

另一个实际区别在于持续时间。 常规紧急断电通常持续不超过12小时。而紧急大范围断电（СГАВ），遗憾的是，可能持续更长时间，直至系统平衡完全恢复。这意味着用户必须做好心理准备，电力供应可能会中断很长时间。

乌克兰民众应做好

哪些准备：未雨绸缪而非惊慌失措

对每个家庭而言，最重要的实际结论很简单：SGAV可能猝不及防地到来。由于该模式是无预警启动的，因此不值得指望自己能“按计划”及时给移动电源或充电站充电，或是准备好食物。 正因如此，应将可能实施的限电模式视为一种情景，需要提前做好准备。

这在实践中意味着什么？

首先，应尽可能准备好独立电源——移动电源、充电站、充电式手电筒——并确保它们始终处于充满电的状态，而不仅仅是在“预告停电”时才充电。

其次，家中储备一些饮用水和无需烹饪即可食用的食品也是必要的，因为在停电期间，不仅电力供应可能中断，供水也可能中断（毕竟水泵站同样依赖电力）。

第三，如果停电发生在寒冷季节，请不要忘记准备保暖衣物和毯子，并检查房屋或公寓中（如有）替代供暖设备的运行状况。

另外还需特别注意家用电器： 突然断电时可能会出现电压波动，因此，如果您发现灯光“闪烁”或明显变暗，最好将敏感的电子设备（电脑、电视、冰箱等）从插座上拔下。 这将大大降低设备受损和故障的风险。此外，还应提前确认您的住宅中是否配备了用于驱动电梯和水泵的发电机或逆变器。

还有一点需要牢记：限电措施毕竟不是永久性的。该措施是为了挽救电力系统而实施的，一旦供需平衡恢复，就会立即取消。但在措施生效期间，电力部门正在竭尽全力稳定局势。

专家

观点

基辅某热电厂的高级工程师谢尔盖·T. 向UA.News就这一情况发表了如下评论。

“我可以简单向您说明，当用电量超过发电量和输电能力时，电力行业是如何运作的。 存在基于频率的紧急断电系统。当用电量上升，而发电量不足或无法通过电网输送时，电压就会开始下降，频率也会随之降低。我们电网的频率是50赫兹。 当频率降至47.6赫兹时——甚至在降至该数值之前——用电设备就会开始自动断电。而当频率进一步下降时，几乎所有设备都会被切断，以确保频率维持在50赫兹左右（上下浮动）。这一切都是自动进行的。 如果目前电网存在严重损坏，而用户仍持续大量用电，那么用户很可能将面临无情地被切断供电。 这样做的目的是为了保持频率稳定，因为正是这50赫兹使电力系统得以正常运行。

由此，电力消费、发电和输电之间便达成了平衡。 也就是说，发电多少，就消耗多少。而为了使这种“借方与贷方”相抵，就必须切断所有因用电而“造成干扰”的用户…… “SGAV”这个术语本身，大概是调度员的行话。这种现象确实存在，但这纯粹是调度领域的术语。因此，我甚至觉得从大局来看，这没什么好讨论的，”我们的受访者指出。

住房与公用事业、费率及能源领域的专家、公用事业消费者联盟主席奥列格·波彭科表示：SGAV是指没有任何调度方案能正常运行的情况。

“就连应急供电方案也无法实施，也就是说，无法对这一过程进行管控。这种情况下，系统恢复供电的时间无法确定，也没有人能对此作出任何时间预测。 同时需要指出的是，这并非什么新鲜事：一年前就曾实施过‘系统完全失控’状态，只是当时讨论得没那么热烈。此类停电是指系统完全脱离控制，且无法预测局势发展。 在SGAV期间，停电可能波及整个地区。当然，这表明能源领域存在系统性且日益加剧的巨大问题。 我甚至会称之为灾难性问题。很可能，在整个2026-2027年冬季，我们都可能面临此类停电”，奥列格·波彭科总结道。



总而言之，“SGAV”不过是能源词汇表中的又一个缩写。这也意味着电力系统已处于危急状态，国家不得不采取极端措施以防止其彻底崩溃。 与惯常的按小时轮流限电相比，SGAV的区别在于规模（涉及整个区域、城市甚至地区，而非单个住宅和街道）、速度（最多几分钟，而非15分钟）以及完全不提前预警。 该措施仅在其他手段均告失效时才会启动，且只有在电力平衡恢复后才会取消。

对乌克兰人来说，这意味着一个简单却令人沮丧的事实：今年冬天不值得指望稳定的供电。 但也不应过早恐慌。如果能提前做好准备——备好移动电源、充电站、储备饮用水、保暖衣物，并理解当前局势——度过这段时期可能会稍微轻松一些。

关注我们在