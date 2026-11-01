Укренерго запровадило графіки відключень на 2 листопада

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Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про вимушене запровадження заходів обмеження споживання електроенергії у частині областей України в понеділок, 2 листопада. Заходи діятимуть протягом дня — з 06:00 до 23:59.

Для промислових споживачів у цей період застосовуватимуться графіки обмеження потужності. Водночас для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Причиною відновлення обмежень стали наслідки масованих російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Джерело: НЕК «Укренерго».

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

У ніч проти 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Через удари без електрики залишилися понад 650 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла.

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