«Укрэнерго» ввело графики отключений на 2 ноября

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о вынужденном введении мер по ограничению потребления электроэнергии в некоторых областях Украины в понедельник, 2 ноября. Меры будут действовать в течение дня — с 06:00 до 23:59.

Для промышленных потребителей в этот период будут применяться графики ограничения мощности. В то же время для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очереди. Причиной возобновления ограничений стали последствия массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. Из-за ударов без электричества остались более 650 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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