Ukenergo wprowadziło harmonogramy przerw w dostawach energii na 2 listopada

Krajowa spółka energetyczna „Ukrenergo” poinformowała o konieczności wprowadzenia w poniedziałek, 2 listopada, środków ograniczających zużycie energii elektrycznej w niektórych obwodach Ukrainy. Środki te będą obowiązywać przez cały dzień — od godz. 06:00 do 23:59.

W tym okresie wobec odbiorców przemysłowych będą stosowane harmonogramy ograniczeń mocy. Jednocześnie dla wszystkich kategorii odbiorców będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii o intensywności od 1,5 do 2,5 kolejki. Przyczyną ponownego wprowadzenia ograniczeń były skutki masowych rosyjskich ataków na obiekty ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich uderzeń na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

W nocy z 30 na 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu żytomierskiego. W wyniku tych ataków ponad 650 miejscowości pozostało bez prądu. Energetycy już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

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