Загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв — МВС

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Станом на ранок 2 листопада загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Про це зранку інформує Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ з посиланням на дані від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі. Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та, відповідно, до вуличних систем оповіщення», — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали українців стежити за офіційною інформацією органів місцевої влади та орієнтуватися на сигнали гучномовних пристроїв.

«Вкотре закликаємо громадян у жодному разі не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірені дані», — додали у відомстві.

Раніше у Росії заявили про кібератаку на застосунок МНС.

До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.

Після цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.

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