Общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев — МВД

По состоянию на утро 2 ноября общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Об этом утром сообщает Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме. Все сигналы об угрозах передаются в областные администрации и, соответственно, в уличные системы оповещения», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали украинцев следить за официальной информацией органов местной власти и ориентироваться на сигналы громкоговорителей.

«В очередной раз призываем граждан ни в коем случае не переходить по сторонним ссылкам и не распространять непроверенные данные», — добавили в ведомстве.

Ранее в России заявили о кибератаке на приложение МЧС.

До этого в Киеве приложение Air Alert распространило ложное предупреждение о радиации.

После этого Воздушные силы заявили о возможном взломе приложения оповещения.

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