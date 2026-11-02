Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог — Interia
Пізно ввечері в неділю в Україні користувачі телефонів отримали кілька сповіщень про можливу ядерну атаку. Повітряні сили України заявили, що радіаційної загрози немає, закликали зберігати спокій і стежити за оновленнями у своєму каналі.
Кілька сповіщень поспіль
Як повідомляє Interia, попередження надходили з інтервалом у кілька хвилин. The Kyiv Independent оприлюднило знімок екрана телефона одного зі своїх редакторів. На ньому видно кілька повідомлень про можливу ядерну атаку на території України.
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Позиція військових
У повідомленні в соціальних мережах українські військові зазначили, що застосунок повітряної тривоги, імовірно, зазнав ворожого впливу. За їхньою оцінкою, систему оповіщення, найімовірніше, зламали. Повітряні сили окремо наголосили, що небезпеки радіаційного ураження немає.