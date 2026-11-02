Поздно вечером в воскресенье пользователи телефонов в Украине получили несколько уведомлений о возможной ядерной атаке. Воздушные силы Украины заявили, что радиационной угрозы нет, призвали сохранять спокойствие и следить за обновлениями в своем канале.

Несколько уведомлений подряд

Как сообщает Interia, предупреждения поступали с интервалом в несколько минут. The Kyiv Independent опубликовало скриншот телефона одного из своих редакторов. На нем видно несколько сообщений о возможной ядерной атаке на территории Украины.

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Позиция военных

В сообщении в социальных сетях украинские военные отметили, что приложение воздушной тревоги, вероятно, подверглось враждебному воздействию. По их оценке, систему оповещения, скорее всего, взломали. Воздушные силы отдельно подчеркнули, что опасности радиационного поражения нет.

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