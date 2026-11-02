Późnym wieczorem w niedzielę użytkownicy telefonów na Ukrainie otrzymali kilka powiadomień o możliwym ataku nuklearnym. Siły Powietrzne Ukrainy oświadczyły, że nie ma zagrożenia radiacyjnego, wezwały do zachowania spokoju i śledzenia aktualizacji na swoim kanale.

Kilka powiadomień z rzędu

Jak informuje Interia, ostrzeżenia nadchodziły w odstępach kilku minut. The Kyiv Independent opublikował zrzut ekranu telefonu jednego ze swoich redaktorów. Widać na nim kilka komunikatów o możliwym ataku nuklearnym na terytorium Ukrainy.

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Stanowisko wojskowych

W komunikacie w mediach społecznościowych ukraińskie wojsko zaznaczyło, że aplikacja alarmu lotniczego prawdopodobnie została poddana wrogiemu wpływowi. Według ich oceny system powiadamiania najprawdopodobniej został zhakowany. Siły Powietrzne osobno podkreśliły, że nie ma niebezpieczeństwa narażenia na promieniowanie.

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