Ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Według stanu na poranek 2 listopada ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Informację tę przekazał dziś rano Departament Komunikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powołując się na dane Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

„Ogólnokrajowy system ostrzegania działa w trybie normalnym. Wszystkie sygnały o zagrożeniach są przekazywane do administracji obwodowych, a stamtąd do ulicznych systemów ostrzegania” – czytamy w komunikacie.

Resort wezwał Ukraińców do śledzenia oficjalnych informacji przekazywanych przez władze lokalne oraz do zwracania uwagi na sygnały z urządzeń nagłaśniających.

„Po raz kolejny apelujemy do obywateli, aby pod żadnym pozorem nie klikali w linki z nieznanych źródeł i nie rozpowszechniali niepotwierdzonych informacji” – dodano w urzędzie.

Wcześniej w Rosji poinformowano o cyberataku na aplikację Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych.

Wcześniej w Kijowie aplikacja Air Alert rozpowszechniła fałszywe ostrzeżenie o promieniowaniu.

Następnie Siły Powietrzne poinformowały o możliwej ingerencji w aplikację alarmową.

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