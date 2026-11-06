俄罗斯的袭击导致乌克兰七个州再次停电——能源部

截至11月6日早晨，由于俄罗斯对基础设施的袭击，乌克兰电力系统局势依然严峻。敌军继续采取反复打击的战术，对电力设施造成了重大破坏。

昨晚至今晨，受俄罗斯袭击影响，文尼察州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、扎波罗热州、基辅州、哈尔科夫州和切尔尼戈夫州再次发生停电。 在所有受灾地区，只要安全形势允许，电力人员都在进行抢修工作。空袭警报虽然给抢修工作带来困难，但警报解除后，抢修队伍会立即重返工作岗位。

首都地区的情况依然最为严峻。由于电力基础设施遭受严重破坏，该地区不得不继续实施电网限电措施。恢复稳定供电的工作正在全天候进行。

乌克兰大部分地区实施按小时轮流限电。针对工业用户，已实施限电措施。

由于俄罗斯持续发动袭击，电力系统的状况在一天内可能会发生变化。建议通过各地区配电系统运营商的官方渠道，查询有关停电时间表及可能变动的最新信息。

电力部门呼吁乌克兰民众对这些被迫实施的供电限制予以理解。紧急停电和按小时轮流停电对于维持电力系统的稳定运行以及防止更严重的后果是必要的。

此外，乌克兰还运营着“єОпора”门户网站——这是一个提供实用建议和最新信息的综合平台，内容涵盖冬季准备、国家支持及对民众的援助等。