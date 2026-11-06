Rosja ponownie zaatakowała obiekty energetyczne DTEK w obwodzie dniepropetrowskim; uszkodzono sprzęt

Rano 6 listopada rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły ataki na infrastrukturę energetyczną DTEK w obwodzie dniepropetrowskim. Atakowi poddano jednocześnie kilka obiektów spółki; w wyniku trafień uszkodzono sprzęt i wybuchł pożar.

Przedstawiciele firmy zaznaczyli, że rosyjskie wojska atakowały te obiekty już wcześniej. Po poprzednim ostrale pracownikom sektora energetycznego zajęło aż trzy doby, aby zakończyć prace naprawcze i przywrócić dostawy energii elektrycznej dla wszystkich gospodarstw domowych.

Obecnie specjaliści kontynuują prace naprawcze.

„Prace naprawcze trwają. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby w każdym domu było światło i ciepło” – podkreślono w DTEK.

Informację tę podała firma DTEK.

W nocy z 5 na 6 listopada oraz rano rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne w obwodzie kirowogradzkim.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną w Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym.

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