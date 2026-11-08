Siły obronne zniszczyły cztery punkty dowodzenia rosyjskimi dronami

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na cztery punkty dowodzenia rosyjskich okupantów wykorzystujące drony.

Cele znajdowały się na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów zaporoskiego, chersońskiego i donieckiego, a także na terytorium Rosji.

Najważniejszym celem stał się Berdiańsk, gdzie trafiono punkt tymczasowej dyslokacji oraz punkt dowodzenia dronami jednostki „Rubikon”. Atakom uległy również punkty dowodzenia dronami w pobliżu Oleszok w obwodzie chersońskim, Bilytske w obwodzie donieckim oraz Aleksandrowsk w obwodzie briańskim.

Straty przeciwnika są obecnie ustalane.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

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