Сили оборони уразили чотири пункти управління російськими дронами

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Українські військові за минулу добу завдали ударів по чотирьох пунктах управління безпілотниками російських окупантів.

Цілі розташовувалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей, а також на території Росії.

Найважливішою ціллю став Бердянськ, де уразили пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА підрозділу «Рубікон». Також під удари потрапили пункти управління безпілотниками поблизу Олешок на Херсонщині, Білицького на Донеччині та Александровського на Брянщині.

Втрати противника уточнюються.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

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