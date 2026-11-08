Силы обороны нанесли удар по четырём пунктам управления российскими дронами
За прошедшие сутки украинские военные нанесли удары по четырём пунктам управления беспилотниками российских оккупантов.
Цели располагались на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, а также на территории России.
Наиболее важной целью стал Бердянск, где были поражены пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА подразделения «Рубикон». Также под удары попали пункты управления беспилотниками вблизи Олешек в Херсонской области, Белицкого в Донецкой области и Александровского в Брянской области.
Потери противника уточняются.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
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