Россия вновь нанесла удар по энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области, повреждено оборудование

Утром 6 ноября российские войска вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской области. Под ударом оказались сразу несколько объектов компании; в результате попаданий было повреждено оборудование и возник пожар.

В компании отметили, что российские войска уже атаковали эти объекты ранее. После предыдущего обстрела энергетикам потребовалось до трёх суток, чтобы завершить ремонтные работы и восстановить электроснабжение для всех семей.

В настоящее время специалисты продолжают восстановительные работы.

«Восстановительные работы продолжаются. Делаем все возможное, чтобы в каждом доме было свет и тепло», — подчеркнули в ДТЭК.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В ночь на 6 ноября и утром российские войска нанесли удары по объектам энергетики Кировоградской области.

5 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви в Киевской области, применив реактивные беспилотники.

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