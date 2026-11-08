Ukraina przeprowadziła już co najmniej trzy testy systemów przechwytywania celów w przestrzeni okołokosmicznej.

Chodzi w szczególności o możliwość zniszczenia rakiet balistycznych typu „Oreshnik”. Równolegle kraj ten próbował umieścić na orbicie własne, suwerenne satelity.

Ponadto w zeszłym miesiącu Ukraina z powodzeniem wystrzeliła satelitę Obria Nano. Stał się on pierwszym aparatem testowym przyszłej niezależnej ukraińskiej sieci łączności, która zgodnie z planem będzie składać się z około 245 satelitów.

Źródło: The Guardian

Ukraina zniszczyła pięć hal produkcyjnych w fabryce produkującej komponenty do satelity „Oreshnik”.

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