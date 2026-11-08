Украина испытывает системы перехвата целей за пределами атмосферы Земли

Украина уже провела как минимум три испытания систем перехвата целей в околокосмическом пространстве.

Речь идет, в частности, о возможности уничтожения баллистических ракет типа «Орешник». Параллельно страна пыталась вывести на орбиту собственные суверенные спутники.

Кроме того, в прошлом месяце Украина успешно запустила спутник Obria Nano. Он стал первым тестовым аппаратом будущей независимой украинской сети связи, которая, по плану, будет состоять примерно из 245 спутников.

Источник: The Guardian

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