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Украина испытывает системы перехвата целей за пределами атмосферы Земли

UA NEWS 08 Ноября 2026 15:13
Украина испытывает системы перехвата целей за пределами атмосферы Земли

Украина уже провела как минимум три испытания систем перехвата целей в околокосмическом пространстве. 

Речь идет, в частности, о возможности уничтожения баллистических ракет типа «Орешник». Параллельно страна пыталась вывести на орбиту собственные суверенные спутники.

 Кроме того, в прошлом месяце Украина успешно запустила спутник Obria Nano. Он стал первым тестовым аппаратом будущей независимой украинской сети связи, которая, по плану, будет состоять примерно из 245 спутников.

Источник: The Guardian

Украина повредила пять цехов на заводе по производству компонентов для «Орешника».

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