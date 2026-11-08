Budanow wyjaśnił, jaka będzie strategia Rosji wobec Ukrainy tej zimy

Tej zimy Rosja będzie próbowała wyrządzić jak największe szkody w infrastrukturze krytycznej Ukrainy, aby wywołać niezadowolenie społeczne i zmusić Ukraińców do pójścia na ustępstwa. Jednocześnie Ukraina będzie w stanie przetrwać okres zimowy, pomimo trudnej sytuacji i zagrożenia nowymi atakami.

„Ukraina z pewnością przetrwa tę zimę. Będzie ciężko, ale damy radę” – podkreślił.

Budanow wyjaśnił również, na co, jego zdaniem, liczy Moskwa podczas zimowej kampanii przeciwko Ukrainie.

Według szefa Biura Prezydenta rosyjskie wojska będą dążyć do maksymalnego zniszczenia obiektów infrastruktury krytycznej, mając nadzieję na wywołanie niezadowolenia wśród ludności, sprowokowanie protestów ulicznych i zwiększenie presji na ukraińskie władze.

„Zadanie jak największych szkód naszej infrastrukturze krytycznej, co, jak mają nadzieję, stworzy podłoże dla niezadowolenia społecznego, protestów ulicznych i skłoni nas w istocie do rezygnacji z interesów narodowych. Ale tak się nie stanie” – zaznaczył Budanow.

W ten sposób, według oceny szefa Biura Prezydenta, jednym z celów rosyjskich ataków tej zimy będzie wykorzystanie skutków zniszczenia infrastruktury energetycznej i innej infrastruktury krytycznej do wywierania presji na społeczeństwo ukraińskie.

Oświadczył to szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow w wywiadzie

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">dla CBS News

Wcześniej Kyrylo Budanow stwierdził, że Federacja Rosyjska – państwo-agresor – planuje zimą wyrządzić jak największe szkody w infrastrukturze krytycznej Ukrainy, aby wywołać niezadowolenie społeczne i protesty uliczne. Zapewnił, że Ukraina przetrwa nadchodzącą zimę, choć będzie ona trudna.

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