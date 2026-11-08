Буданов рассказал, какой будет стратегия России в отношении Украины зимой

Этой зимой Россия будет пытаться нанести максимальный ущерб критически важной инфраструктуре Украины, чтобы спровоцировать недовольство общества и заставить украинцев пойти на уступки. В то же время Украина сможет пережить зимний период, несмотря на сложную ситуацию и угрозу новых атак.

«Украина точно переживет эту зиму. Будет тяжело, но пройдет», — подчеркнул он.

Буданов также объяснил, на что, по его мнению, рассчитывает Москва в ходе зимней кампании против Украины.

По словам главы Офиса президента, российские войска будут стремиться нанести максимальный ущерб объектам критической инфраструктуры, надеясь вызвать недовольство среди населения, спровоцировать уличные протесты и усилить давление на украинские власти.

«Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чем они надеются создать почву для социальных недовольств, для уличных протестов и подталкивания к, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет», — отметил Буданов.

Таким образом, по оценке главы Офиса президента, одной из целей российских атак зимой будет использование последствий разрушения энергетической и другой критической инфраструктуры для давления на украинское общество.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью

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Ранее Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация — государство-агрессор — планирует зимой нанести максимальный ущерб критической инфраструктуре Украины, чтобы спровоцировать общественное недовольство и уличные протесты. Он заверил, что Украина переживет предстоящую зиму, хотя она будет сложной.

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