В Житомире из-за российского нападения 140 домов остались без централизованного отопления

В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных было повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.

«Вчера Россия атаковала одну из котельных Житомира. В результате атаки повреждено оборудование. По состоянию на утро без централизованного отопления остались 140 жилых домов», — говорится в сообщении.

В горсовете уточнили, что без тепла в настоящее время остаются не только жилые дома, но и учебные заведения и поликлиники в одном из районов города.

Коммунальные службы работали над ликвидацией последствий атаки в течение всей ночи. При этом одну из городских больниц уже удалось подключить к теплоснабжению.

«Коммунальные службы работали всю ночь. Одна из городских больниц уже обеспечена теплом. Часть жилых домов и областную больницу переподключаем к другой котельной», — сообщили в городском совете.

В настоящее время работы по восстановлению теплоснабжения в Житомире продолжаются.

Об этом сообщил Житомирский городской совет в Facebook.

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