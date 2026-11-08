W Żytomierzu, w wyniku rosyjskiego ataku, 140 budynków pozostało bez centralnego ogrzewania

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez centralnego ogrzewania pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki edukacyjne i przychodnie.

„Wczoraj Rosja zaatakowała jedną z kotłowni w Żytomierzu. W wyniku ataku uszkodzono sprzęt. Według stanu na poranek bez centralnego ogrzewania pozostaje 140 budynków mieszkalnych” – czytamy w komunikacie.

W radzie miejskiej doprecyzowano, że obecnie bez ogrzewania pozostają nie tylko budynki mieszkalne, ale także placówki oświatowe i przychodnie w jednej z dzielnic miasta.

Służby komunalne pracowały nad usunięciem skutków ataku przez całą noc. Jednocześnie udało się już podłączyć jeden ze szpitali miejskich do sieci ciepłowniczej.

„Służby komunalne pracowały przez całą noc. Jeden ze szpitali miejskich ma już ogrzewanie. Część budynków mieszkalnych oraz szpital obwodowy podłączamy do innej kotłowni” – poinformowano w radzie miejskiej.

Obecnie trwają prace nad przywróceniem dostaw ciepła w Żytomierzu.

Informację tę podała rada miejska w Żytomierzu na Facebooku.

W Zaporożu w wyniku ataku rosyjskiego drona na samochód cywilny ranny został 54-letni mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala.

Dzisiaj, 8 listopada, rano rosyjskie wojska zaatakowały dronem przedmieścia Dniepru. W wyniku uderzenia zginęła jedna osoba, a kolejna odniosła obrażenia. Zniszczono również co najmniej jeden dom prywatny, a w miejscu trafienia wybuchł pożar.

W wyniku nocnego ataku rosyjskich dronów na obwód wołyński w rejonie łuckim wybuchł pożar na terenie gospodarstwa rolnego. Obecnie pożar został opanowany, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

W Odessie rano 8 listopada rosyjskie wojska ponownie uderzyły w magazyn produktów spożywczych, który wcześniej był już celem ataku. W wyniku trafienia wybuchł rozległy pożar.

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bilenkim i Drużkowcu.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia około 250 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

Czytaj nas na