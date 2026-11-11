Rosja odnotowała śmierć ponad 11 tysięcy obcokrajowców, którzy brali udział w wojnie przeciwko Ukrainie po jej stronie. Chodzi o obywateli prawie 100 krajów świata. Około 3700 poległych zagranicznych bojowników było obywatelami Ukrainy.

Zaznaczono, że ogółem Rosja odnotowała około 400 000 zgonów związanych z wojną na Ukrainie. Wśród nich znajduje się 11 335 obcokrajowców, czyli osób urodzonych poza granicami Rosji lub posiadających obce obywatelstwo. W publikacji zaznaczono, że liczba ofiar śmiertelnych wśród obcokrajowców w wojnie przeciwko Ukrainie rośnie – z około 630 w 2022 roku do ponad 5500 w 2025 roku.

Około 3 700 poległych cudzoziemców było albo obywatelami Ukrainy, albo urodziło się na Ukrainie po uzyskaniu przez nią niepodległości w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Większość z nich mieszkała na okupowanych terytoriach wschodniej i południowej Ukrainy. Ogółem około 80% poległych obcokrajowców pochodziło z krajów byłego Związku Radzieckiego.

Wydanie zauważa również, że w bazie danych nie ma żadnych informacji o ofiarach śmiertelnych wśród żołnierzy północnokoreańskich na Ukrainie. Według danych publikacji świadczy to o tym, że Rosja nie wystawiła aktów zgonu żadnym obywatelom Korei Północnej, ponieważ stanowili oni część zagranicznych oddziałów, a nie osoby, które dołączyły do rosyjskich sił zbrojnych.

Ponadto dziennikarze zwracają uwagę na dynamikę rosyjskiej rekrutacji w różnych krajach. W szczególności w latach 2023–2024 w armii rosyjskiej zginęła znaczna liczba żołnierzy z Nepalu. A w latach 2024–2025 – z Sri Lanki i Chin. Od końca 2025 roku „Rosstat” odnotowuje wzrost liczby zgonów wśród żołnierzy z Kolumbii, Kenii i Nigerii.

Około 300 poległych było obywatelami Niemiec. W większości urodzili się tam przed 1992 r. w miastach garnizonowych wschodnich Niemiec, takich jak Poczdam i Magdeburg. W regionach tych stacjonowały wojska radzieckie, a następnie rosyjskie, aż do 1994 r.



Prawie wszyscy zmarli, a mianowicie 99%, to mężczyźni. Odnotowano jedynie 159 zmarłych kobiet z zagranicy. Spośród nich 154 pochodziły z okupowanych terytoriów Ukrainy.

Informację tę podaje agencja Bloomberg, powołując się na dane z bazy „Rosstatu”, do której włamali się i której zawartość upublicznili białoruscy oraz ukraińscy hakerzy.

Przypomnijmy, że w ukraińskiej niewoli przebywają obywatele 48 krajów, którzy walczyli po stronie Rosji — Sztab Koordynacyjny.

Rosja obiecała zaprzestać rekrutacji Kenijczyków do wojny przeciwko Ukrainie.

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