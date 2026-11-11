俄罗斯记录了超过1.1万名参与对乌克兰战争并站在俄方阵营的外国人死亡。这些人来自全球近100个国家。其中约3700名阵亡的外国战斗人员是乌克兰公民。

报道指出，俄罗斯共记录了约40万例与乌克兰战争相关的死亡案例。其中包括11,335名外国人，即出生在俄罗斯境外或拥有外国国籍的人员。 该媒体指出，在针对乌克兰的战争中，外国人的死亡人数呈上升趋势——从2022年的约630人增加到2025年的超过5500人。

约3700名遇难外国人要么是乌克兰公民，要么是在1991年苏联解体、乌克兰独立后出生于该国。其中大多数人居住在乌克兰东部和南部的被占领土上。 总体而言，约80%的遇难外国人来自前苏联国家。

该媒体还指出，数据库中没有任何关于朝鲜士兵在乌克兰阵亡的信息。 据该媒体报道，这表明俄罗斯并未为任何朝鲜人签发死亡证明，因为他们属于外国部队，而非加入俄罗斯军队的个人。

此外，记者们还关注了俄罗斯在各国招募人员的动态。特别是2023至2024年间，有大量来自尼泊尔的战士在俄军中阵亡。 而在2024至2025年间，来自斯里兰卡和中国的阵亡人数有所增加。自2025年底起，“俄罗斯联邦统计局”记录到来自哥伦比亚、肯尼亚和尼日利亚的阵亡人数有所上升。

另有约300名阵亡者为德国公民。 他们大多于1992年前出生在东德的驻军城市，如波茨坦和马格德堡。苏联军队以及随后的俄罗斯军队曾驻扎在这些地区，直至1994年。



几乎所有死者（即99%）均为男性。记录在案的外国女性死者仅有159人，其中154人来自乌克兰被占领土。

彭博社援引“俄罗斯联邦统计局”数据库的数据报道了这一情况，该数据库此前被白俄罗斯和乌克兰的黑客入侵并公开。

需要指出的是，目前有来自48个国家的公民因曾为俄罗斯作战而被乌克兰扣押——协调总部。

俄罗斯承诺将停止招募肯尼亚人参与对乌克兰的战争。

关注我们在