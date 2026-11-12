“阿特什”军事运动的成员在俄罗斯萨马拉市实施了一次破坏行动，并摧毁了一辆货运机车。火灾导致机车瘫痪，从而造成该重要铁路路段列车运行延误和中断。

该交通枢纽主要负责向在南部和东部战线作战的俄军运输燃料。

乌克兰人和克里米亚鞑靼人军事运动的Telegram频道“阿特什”披露了此次行动的细节。

据游击队消息，萨马拉发生的大规模火灾导致一辆货运机车受损。该机车已完全报废，致使库伊比舍夫铁路这一重要路段的列车运行出现中断和延误。

萨马拉铁路枢纽对于运输来自新库伊比舍夫、库伊比舍夫和西兹兰炼油厂的石油产品具有重要意义。 原料从乌拉尔和西伯利亚运抵此处，装载燃油的列车则由此发往各地。

其中，部分燃料专门用于保障驻扎在南部和东部战线的俄罗斯军事部队。

“阿特什”公司强调，在燃料和润滑油供应存在问题的情况下，这辆机车的损毁可能会进一步加剧向俄军运送燃料的困难。

[video width="464" height="848" mp4="https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/457.mp4"][/video]

“如果机车短缺，这将加剧燃料短缺，并阻碍俄罗斯武装部队开展积极的作战行动，”该游击队组织在声明中表示。

相关细节由乌克兰人和克里米亚鞑靼人军事组织“阿特什”的Telegram频道披露。

此前，“阿特什”游击运动的成员摧毁了沃罗涅日一座变电站的变压器，切断了俄罗斯一家战略性飞机制造公司的电力供应，该公司主要从事 维修和改装伊尔-76军用运输机。

此外，“阿特什”军事运动的成员还破坏了位于顿涅茨克州卢甘斯克镇附近，以及扎波罗热州罗齐夫卡和莫洛恰ンス克镇附近的三处铁路配电柜。

“阿特什”游击运动的成员在俄罗斯沃罗涅日州罗索沙区皮德吉尔内村附近，摧毁了一座配备有电子战系统的通信塔。 该设施的摧毁极大地削弱了占领军在该地区进行空间监测和信号干扰的能力。

“阿特什”游击运动的成员宣称在俄罗斯沃罗涅日州利斯基火车站实施了破坏行动。据他们称，一辆用于运输军用物资的货运柴油机车遭到损毁。 游击队员称，此次事件打乱了俄罗斯占领军在库皮扬斯克方向的补给线。

“阿特什”组织称，已使俄罗斯联邦罗斯托夫州卡缅斯克-沙赫廷斯基市“卡缅斯基”联合企业的电气设备瘫痪。 该企业专门生产火箭燃料，对俄罗斯军工复合体具有重要意义。

关注我们在