Партизани АТЕШ знеструмили воронезький завод із виробництва літаків Іл-76

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Агенти партизанського руху «АТЕШ» знищили трансформатор на електропідстанції у Воронежі, знеструмивши стратегічне літакобудівне товариство рф, яке займається виробництвом, ремонтом і модернізацією військово-транспортних літаків Іл-76.

Диверсія спричинила серйозні перебої в енергопостачанні підприємства, що безпосередньо впливає на логістику та боєздатність військово-транспортної авіації збройних сил рф.

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Представники руху наголосили, що продовжують системну роботу з нейтралізації об'єктів військово-промислового комплексу країни-агресора.

Джерело: партизанський рух «АТЕШ» у Telegram.

Також агенти військового руху «АТЕШ» вивели з ладу три залізничні шафи біля населених пунктів Луганське Донецької області, а також Розівка та Молочанськ Запорізької області.

Агенти партизанського руху «АТЕШ» вивели з ладу вежу зв'язку із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби біля села Підгірне у Розсошанському районі Воронезької області рф. Ліквідація цього об'єкта критично знизила можливості окупантів щодо моніторингу простору та блокування сигналів у регіоні.

Агенти партизанського руху «АТЕШ» заявили про диверсію на залізничній станції Ліски у Воронезькій області Росії. За їхніми даними, пошкоджено вантажний тепловоз, що використовувався для перевезення військових вантажів. Інцидент, як стверджують партизани, порушив постачання російських окупаційних військ на Куп’янському напрямку.

Рух «АТЕШ» заявив про виведення з ладу електрообладнання комбінату «Кам’янський» у місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві ракетного палива та має значення для російського військово-промислового комплексу.

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