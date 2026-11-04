“阿特什”游击组织成员摧毁了沃罗涅日一座变电站的变压器，切断了俄罗斯联邦一家从事伊尔-76军用运输机生产、 维修和升级伊尔-76军用运输机。

此次破坏行动导致该企业的电力供应严重中断，这直接影响了俄罗斯武装力量军用运输航空兵的后勤保障和作战能力。

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该运动的代表强调，他们将继续系统性地开展行动，以摧毁侵略国军工复合体的设施。

来源：Telegram上的“阿特什”游击运动。

此外，“阿特什”游击运动的成员还破坏了位于顿涅茨克州卢甘斯克镇附近，以及扎波罗热州罗齐夫卡和莫洛恰ンス克镇附近的三个铁路控制柜。

游击队“阿特什”的成员在俄罗斯沃罗涅日州罗索沙区皮德吉尔内村附近，摧毁了一座安装有电子战系统的通信塔。 该设施的摧毁极大地削弱了占领军在该地区进行空间监测和信号干扰的能力。

“阿特什”游击运动的成员宣称在俄罗斯沃罗涅日州利斯基火车站实施了破坏行动。据他们称，一辆用于运输军用物资的货运柴油机车遭到损毁。 游击队员称，此次事件打乱了俄罗斯占领军在库皮扬斯克方向的补给线。

“阿特什”组织称，已使俄罗斯联邦罗斯托夫州卡缅斯克-沙赫京斯基市“卡缅斯基”联合企业的电气设备瘫痪。 该企业专门生产火箭燃料，对俄罗斯军工复合体具有重要意义。

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