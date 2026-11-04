Партизаны АТЕШ обесточили воронежский завод по производству самолетов Ил-76

Агенты партизанского движения «АТЕШ» уничтожили трансформатор на электроподстанции в Воронеже, обесточив стратегическое авиастроительное предприятие РФ, занимающееся производством, ремонтом и модернизацией военно-транспортных самолетов Ил-76.

Диверсия вызвала серьёзные перебои в энергоснабжении предприятия, что напрямую сказывается на логистике и боеспособности военно-транспортной авиации Вооружённых сил РФ.

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Представители движения подчеркнули, что продолжают системную работу по нейтрализации объектов военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Источник: партизанское движение «АТЕШ» в Telegram.

Также агенты партизанского движения «АТЕШ» вывели из строя три железнодорожных шкафа возле населенных пунктов Луганское в Донецкой области, а также Розовка и Молочанск в Запорожской области.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» вывели из строя башню связи с установленным на ней комплексом радиоэлектронной борьбы возле села Подгорное в Россошанском районе Воронежской области РФ. Ликвидация этого объекта критически снизила возможности оккупантов по мониторингу пространства и блокированию сигналов в регионе.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о диверсии на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области России. По их данным, поврежден грузовой тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов. Инцидент, как утверждают партизаны, нарушил снабжение российских оккупационных войск на Купянском направлении.

Движение «АТЕШ» заявило о выводе из строя электрооборудования комбината «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ. Предприятие специализируется на производстве ракетного топлива и имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса.

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