Россияне вновь атаковали Днепр, на автотранспортном предприятии горят грузовики и склады

Российские войска вновь нанесли удары по Днепру. В результате атаки на территории автотранспортного предприятия вспыхнул пожар — горят грузовики и складские помещения.

«Россияне снова нанесли удары по Днепру. Произошло возгорание складов и грузовиков на автотранспортном предприятии», — написал Ганжа.

По предварительной информации, люди в результате атаки не пострадали.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

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