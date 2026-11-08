Rosjanie ponownie zaatakowali Dniepr; na terenie przedsiębiorstwa transportowego płoną ciężarówki i magazyny

Rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły ataki na Dniepr. W wyniku ataku na terenie przedsiębiorstwa transportowego wybuchł pożar — płoną ciężarówki i magazyny.

„Rosjanie ponownie przeprowadzili ataki na Dniepr. Doszło do zapalenia się magazynów i ciężarówek na terenie przedsiębiorstwa transportowego” – napisał Ganza.

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w wyniku ataku.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Ganża na Telegramie.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki oświatowe i przychodnie.

W Zaporożu w wyniku ataku rosyjskiego drona na samochód cywilny ranny został 54-letni mężczyzna. Poszkodowany został hospitalizowany.

Dzisiaj, 8 listopada, rano rosyjskie wojska zaatakowały dronem przedmieścia Dniepru. W wyniku uderzenia zginęła jedna osoba, a kolejna odniosła obrażenia. Zniszczono również co najmniej jeden dom prywatny, a w miejscu trafienia wybuchł pożar.

W wyniku nocnego ataku rosyjskich dronów na obwód wołyński w rejonie łuckim wybuchł pożar na terenie gospodarstwa rolnego. Obecnie pożar został opanowany, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

W Odessie rano 8 listopada rosyjskie wojska ponownie uderzyły w magazyn produktów spożywczych, który wcześniej był już celem ataku. W wyniku trafienia wybuchł rozległy pożar.

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bilenkim i Drużkowcu.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia około 250 tysięcy abonentów pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

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