俄军再次袭击第聂伯罗，一家汽车运输企业的卡车和仓库正在燃烧

俄军再次对第聂伯市发动袭击。袭击导致一家汽车运输企业的场地发生火灾——卡车和仓库正在燃烧。

“俄军再次对第聂伯市发动袭击。一家汽车运输企业的仓库和卡车起火了，”甘扎写道。

据初步消息，此次袭击未造成人员伤亡。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一消息。

在日托米尔，由于俄罗斯对市内一家供热站发动袭击，相关设备遭到损坏。140栋住宅楼以及教育机构和门诊部因此失去了集中供热。

在扎波罗热，一架俄罗斯无人机袭击一辆民用汽车，导致一名54岁男子受伤。伤者已被送往医院救治。

今天（11月8日）上午，俄军出动无人机袭击了第聂伯河郊区。袭击造成一人死亡，另有一人受伤。此外，至少一栋民宅被摧毁，中弹地点随即起火。

由于俄罗斯无人机在夜间对沃伦州卢茨克区发动袭击，一家农业企业的厂区内发生火灾。目前火势已得到控制，暂无人员伤亡报告。

11月8日上午，俄军在敖德萨再次袭击了一处此前曾遭袭击的食品仓库。袭击导致大火蔓延。

11月7日，顿涅茨克州因俄罗斯炮击导致5名平民死亡。其中3人在克拉马托尔斯克遇袭身亡，另有2人分别在比连斯克和德鲁日基夫卡丧生。

11月8日夜间，一架俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫州的一处关键基础设施。此次袭击导致约25万用户断电。

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