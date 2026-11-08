За неделю Россия выпустила по Украине 115 ракет и более 3000 дронов, — Зеленский

Только за эту неделю российские войска применили против Украины 115 ракет различных типов, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных беспилотников. Российские атаки привели к перебоям с электроснабжением и отоплением в ряде регионов.

Глава государства также рассказал о новой атаке на Комишуваху. По его словам, утром российские войска нанесли удар по населенному пункту с помощью FPV-дрона, хотя там уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после предыдущего удара авиабомбами.

«Сегодня утром россияне атаковали FPV-дроном Комышуваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомбами, унесшего жизни 55 человек, и, к сожалению, под завалами еще могут оставаться люди. Абсолютный цинизм и жестокость», — написал Зеленский.

Президент также сообщил о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего более 600 тысяч жителей Днепра и области остались без электроэнергии.

«Ночью произошла атака на Днепропетровскую область. Россияне нанесли удар по энергетике, и более 600 тысяч человек в Днепре и области остались без света. Сложная ситуация в Харьковской области. В целом по регионам много отключений. Только в Житомирской области после российского обстрела без отопления остались 140 многоэтажек. Практически в каждом пострадавшем городе и общине продолжаются ремонтные работы», — отметил глава государства.

По словам президента, Россия применяет комбинированные удары, значительную часть которых составляют баллистические ракеты. При этом многие из использованных ракет были изготовлены именно в этом году.

Украина регулярно передает международным партнерам информацию о российских предприятиях, вовлеченных в производство баллистического вооружения. В октябре Киев ввел масштабные санкционные пакеты против физических и юридических лиц, причастных к этой деятельности.

Зеленский подчеркнул необходимость синхронизировать украинские ограничения с санкциями Европы и стран Группы семи.

«Очень важно, чтобы они были синхронизированы в Европе и юрисдикциях «Группы семи». Если у мира недостаточно средств противоракетной обороны, чтобы защитить украинское небо, нужно останавливать ракеты на конвейерах. Рассчитываем на сильный 22-й санкционный пакет ЕС», — написал президент.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

В Запорожье в результате атаки российского беспилотника на гражданский автомобиль получил ранения 54-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Сегодня, 8 ноября, утром российские войска атаковали беспилотником пригород Днепра. В результате удара погиб один человек, ещё один получил ранения. Также разрушен как минимум один частный дом, на месте попадания вспыхнул пожар.

В результате ночной атаки российских беспилотников на Волынскую область в Луцком районе возник пожар на территории агропредприятия. На данный момент возгорание локализовано, информации о погибших и пострадавших нет.

В Одессе утром 8 ноября российские войска повторно нанесли удар по складу продовольственных продуктов, который ранее уже подвергался атаке. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

В Донецкой области в результате российских обстрелов 7 ноября погибли пять мирных жителей. Трое человек стали жертвами атак в Краматорске, ещё двое погибли в Беленьком и Дружковке.

В ночь на 8 ноября российский беспилотник атаковал объект критической инфраструктуры в Харьковской области. В результате удара около 250 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

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