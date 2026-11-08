W ciągu tygodnia Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 115 rakiet i ponad 3000 dronów — powiedział Zełenski

Tylko w tym tygodniu rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 115 pocisków różnych typów, prawie 1900 kierowanych bomb lotniczych i ponad 3000 dronów bojowych. Rosyjskie ataki spowodowały przerwy w dostawach energii elektrycznej i ogrzewania w wielu regionach.

Głowa państwa poinformowała również o nowym ataku na Komyshuvakhę. Jak powiedział, rano rosyjskie siły zbrojne zaatakowały tę miejscowość za pomocą drona FPV, mimo że już od siedmiu dni trwają tam działania ratownicze po poprzednim ataku bombami lotniczymi.

„Dzisiaj rano Rosjanie zaatakowali Komyshuwakhę dronem FPV, gdzie już od siedmiu dni trwają prace ratownicze po nalocie bombowym, który pochłonął życie 55 osób, a niestety pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie. To absolutny cynizm i okrucieństwo” – napisał Zełenski.

Prezydent poinformował również o skutkach rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. W szczególności w nocy okupanci zaatakowali obwód dniepropetrowski, w wyniku czego ponad 600 tysięcy mieszkańców Dniepru i obwodu pozostało bez prądu.

„W nocy doszło do ataku na obwód dniepropetrowski. Rosjanie uderzyli w infrastrukturę energetyczną, w wyniku czego ponad 600 tysięcy osób w Dnieprze i obwodzie pozostało bez prądu. Trudna sytuacja panuje w obwodzie charkowskim. Ogólnie w regionach odnotowano wiele przerw w dostawach prądu. Tylko w obwodzie żytomierskim po rosyjskim ostrale 140 wieżowców pozostało bez ogrzewania. Praktycznie w każdym dotkniętym mieście i gminie trwają prace remontowe” – zaznaczył głowa państwa.

Według prezydenta Rosja stosuje ataki kombinowane, których znaczną część stanowią rakiety balistyczne. Jednocześnie wiele z użytych rakiet zostało wyprodukowanych właśnie w tym roku.

Ukraina regularnie przekazuje międzynarodowym partnerom informacje o rosyjskich przedsiębiorstwach zaangażowanych w produkcję broni balistycznej. W październiku Kijów wprowadził szeroko zakrojone pakiety sankcji wobec osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w tę działalność.

Zełenski podkreślił konieczność zsynchronizowania ukraińskich ograniczeń z sankcjami nałożonymi przez Europę i kraje Grupy Siedmiu.

„Bardzo ważne jest, aby były one zsynchronizowane w Europie i jurysdykcjach Grupy Siedmiu. Jeśli świat nie dysponuje wystarczającą ilością środków przeciwrakietowych, by chronić ukraińskie niebo, trzeba zatrzymać rakiety na liniach produkcyjnych. Liczymy na silny 22. pakiet sankcji UE” – napisał prezydent.

Informację tę przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegram.

W Zaporożu w wyniku ataku rosyjskiego drona na samochód cywilny ranny został 54-letni mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala.

Dzisiaj, 8 listopada, rano rosyjskie wojska zaatakowały dronem przedmieścia Dniepru. W wyniku uderzenia zginęła jedna osoba, a kolejna odniosła obrażenia. Zniszczono również co najmniej jeden prywatny dom, a w miejscu uderzenia wybuchł pożar.

W wyniku nocnego ataku rosyjskich dronów na obwód wołyński w rejonie łuckim wybuchł pożar na terenie gospodarstwa rolnego. Obecnie pożar został opanowany, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

W Odessie rano 8 listopada rosyjskie wojska ponownie uderzyły w magazyn produktów spożywczych, który wcześniej był już celem ataku. W wyniku trafienia wybuchł rozległy pożar.

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bilenkim i Drużkowcu.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia około 250 tysięcy abonentów pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

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