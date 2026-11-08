泽连斯基称，俄罗斯一周内向乌克兰发射了115枚导弹和3000多架无人机

仅在本周，俄军就向乌克兰发射了115枚各类导弹、近1900枚制导航空炸弹以及3000多架攻击型无人机。 俄罗斯的袭击导致多个地区的供电和供暖中断。

国家元首还谈到了科米舒瓦哈遭遇的新一轮袭击。据他介绍，今天上午，俄军使用FPV无人机袭击了该居民点，尽管此前该地已因航空炸弹袭击而持续进行了七天的应急救援工作。

“今天上午，俄军使用FPV无人机袭击了科米舒瓦哈，该地此前曾遭受航空炸弹袭击，造成55人丧生，目前救援工作已持续第七天，遗憾的是，废墟下可能仍有人员被困。 这完全是冷酷无情和残暴行径，”泽连斯基写道。

总统还通报了俄罗斯对能源基础设施袭击造成的后果。特别是，昨晚占领军袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州，导致第聂伯罗市及该州超过60万居民断电。

“昨晚第聂伯罗彼得罗夫斯克州遭到袭击。俄军袭击了能源设施，导致第聂伯罗市及该州超过60万人陷入断电。哈尔科夫州的局势十分严峻。 各地区普遍出现大面积停电。仅在日托米尔州，经俄军炮击后，就有140栋高层住宅楼失去供暖。几乎每个受灾城市和社区都在进行修复工作，”国家元首指出。

据总统称，俄罗斯正在实施组合式打击，其中很大一部分是弹道导弹。与此同时，许多被使用的导弹正是今年制造的。

乌克兰定期向国际合作伙伴提供参与弹道武器生产的俄罗斯企业信息。10月，基辅针对参与此类活动的自然人和法人实施了大规模制裁措施。

泽连斯基强调，有必要将乌克兰的限制措施与欧洲及七国集团（G7）的制裁措施保持同步。

“确保这些措施在欧洲和七国集团管辖范围内保持同步至关重要。如果国际社会缺乏足够的反导能力来保卫乌克兰的天空，就必须在生产线上拦截导弹。 我们期待欧盟推出强有力的第22轮制裁方案，”总统写道。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在Telegram上发布了这一消息。

在扎波罗热，一架俄罗斯无人机袭击一辆民用汽车，导致一名54岁男子受伤。伤者已被送往医院救治。

今天（11月8日）上午，俄军出动无人机袭击了第聂伯河郊区。此次袭击造成一人死亡，另有一人受伤。此外，至少一栋民宅被毁，击中地点随即发生火灾。

由于俄罗斯无人机夜间袭击沃伦州，卢茨克区一家农业企业的场地发生火灾。目前火势已得到控制，暂无人员伤亡报告。

11月8日上午，俄军在敖德萨再次袭击了一处此前曾遭袭击的食品仓库。中弹后引发了大规模火灾。

11月7日，顿涅茨克州因俄罗斯炮击导致5名平民死亡。其中3人在克拉马托尔斯克遇袭身亡，另有2人分别在比连斯克和德鲁日基夫卡丧生。

11月8日凌晨，一架俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫州的一处关键基础设施。此次袭击导致约25万用户断电。

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