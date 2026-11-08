Россия потеряла более 16 тысяч военнослужащих за неделю, — Генштаб

За первую неделю ноября российская армия потеряла 16 130 военнослужащих. Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным Генштаба, с 1 по 7 ноября Силы обороны Украины уничтожили 16 130 российских военных. В ведомстве назвали этот результат новым абсолютным рекордом за весь период полномасштабной войны.

«Первая неделя ноября стала для украинских воинов самой успешной с начала полномасштабного вторжения. За семь дней, с 1 по 7 ноября, российский агрессор потерял 16 130 военных — это новый абсолютный рекорд войны», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что фактически ежедневно украинские защитники уничтожают такое количество личного состава противника, из которого можно сформировать среднестатистический российский мотострелковый полк.

«В среднем более 2 300 оккупантов ежесуточно, или почти сотню каждый час», — добавили в ведомстве.

Об этом в Telegram сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 8 ноября 2026 года, составляют около 1 606 400 человек.

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