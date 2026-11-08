Rosja straciła ponad 16 tysięcy żołnierzy w ciągu tygodnia — Sztab Generalny

W pierwszym tygodniu listopada armia rosyjska straciła 16 130 żołnierzy. Jest to najwyższy tygodniowy wynik od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Według danych Sztabu Generalnego, w dniach od 1 do 7 listopada Siły Obronne Ukrainy zneutralizowały 16 130 rosyjskich żołnierzy. Resort określił ten wynik jako nowy rekord absolutny w całym okresie trwania wojny na pełną skalę.

„Pierwszy tydzień listopada okazał się dla ukraińskich żołnierzy najbardziej udany od początku pełnej inwazji. W ciągu siedmiu dni, od 1 do 7 listopada, rosyjski agresor stracił 16 130 żołnierzy – to nowy absolutny rekord wojny” – czytamy w komunikacie.

W Sztabie Generalnym zaznaczono, że praktycznie każdego dnia ukraińscy obrońcy eliminują taką liczbę żołnierzy przeciwnika, z której można by sformować przeciętny rosyjski pułk strzelców zmotoryzowanych.

„Średnio ponad 2 300 okupantów dziennie, czyli prawie setkę co godzinę” – dodano w komunikacie.

Informację tę przekazał na Telegramie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Łączne straty bojowe rosyjskich wojsk od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 8 listopada 2026 r., wynoszą około 1 606 400 osób.

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