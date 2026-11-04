Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Odessę, w wyniku którego uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej.

Informację tę przekazał na Telegramie szef Administracji Obwodowej w Odessie Oleg Kiper.

„Odnotowano trafienia w obiekt energetyczny, budynek centrum handlowego oraz prywatne budynki mieszkalne. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał” – napisał Kiper.

Według informacji Państwowej Służby Ratowniczej obwodu odeskiego po trafieniu w centrum handlowe wybuchł pożar. Do likwidacji skutków ataku wroga zaangażowano ponad 60 strażaków.

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Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.

W Żytomierzu po rosyjskim ataku nastąpiła masowa przerwa w dostawie prądu, tworzone są punkty odporności.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.

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