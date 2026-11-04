+5° Kijów +8° Warszawa +13° Waszyngton
$ 45.51 € 51.19 zł 11.63
$ 45.51 € 51.19 zł 11.63
+5° Kijów +8° Warszawa +13° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie

UA NEWS 04 listopada 2026 11:01
Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Odessę, w wyniku którego uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej.

 

Informację tę przekazał na Telegramie szef Administracji Obwodowej w Odessie Oleg Kiper.

„Odnotowano trafienia w obiekt energetyczny, budynek centrum handlowego oraz prywatne budynki mieszkalne. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał” – napisał Kiper.

photo_5429542337160878612_w.webp

Według informacji Państwowej Służby Ratowniczej obwodu odeskiego po trafieniu w centrum handlowe wybuchł pożar. Do likwidacji skutków ataku wroga zaangażowano ponad 60 strażaków.

Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.

W Żytomierzu po rosyjskim ataku nastąpiła masowa przerwa w dostawie prądu, tworzone są punkty odporności.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację