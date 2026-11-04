Россия повредила энергетический объект в Одессе

В ночь на 4 ноября российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«Зафиксировано попадание в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилой сектор. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кипер.

По информации ГСЧС Одесской области, после попадания в торговый центр вспыхнул пожар. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 60 пожарных.

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Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.

В Житомире массово отключилось электричество после удара России, устанавливаются пункты непоколебимости.

В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.

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