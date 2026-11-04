Россия повредила энергетический объект в Одессе
В ночь на 4 ноября российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
«Зафиксировано попадание в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилой сектор. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кипер.
По информации ГСЧС Одесской области, после попадания в торговый центр вспыхнул пожар. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 60 пожарных.
Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.
В Житомире массово отключилось электричество после удара России, устанавливаются пункты непоколебимости.
В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.