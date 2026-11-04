Rosyjskie drony zaatakowały obwód czerkask, uszkadzając linie energetyczne

W trzech rejonach obwodu czerkaskiego odnotowano zniszczenia spowodowane rosyjskim atakiem dronów. Nie ma ofiar. Od rana 3 listopada siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały w regionie 15 rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych.

W rejonie Zolotonoszy, na terenie gminy Shramkivska, w wyniku upadku drona na otwartym terenie uszkodzono okna dwupiętrowego budynku oraz linię energetyczną. Doprowadzenie prądu do odbiorców zostało już przywrócone.

W rejonie umańskim, w gminie terytorialnej Dmytruszkiwskiej, odłamki drona oraz fala uderzeniowa uszkodziły okna, wstępnie w trzech budynkach mieszkalnych. Uszkodzeniu uległa również linia energetyczna. Trwają tam prace naprawcze.

W rejonie Zvenyhorodzkim, na terenie gminy Seliszczenkiej, uszkodzony został budynek mieszkalny.

Według Igora Taburca w wyniku rosyjskiego ataku nikt nie ucierpiał.

Obecnie odpowiednie służby kontynuują oględziny terenu, aby ustalić wszystkie skutki uderzenia i wykryć ewentualne dodatkowe uszkodzenia.

Informację tę przekazał na Facebooku przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej w Czerkasach Ihor Taburec.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie tarnopolskim 4 listopada uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej.

Wcześniej rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na obiekt energetyczny w obwodzie tarnopolskim.

W obwodzie tarnopolskim wzrosła liczba ofiar ataku drona.

Wcześniej informowaliśmy, że w obwodzie tarnopolskim w wyniku ataku rosyjskiego drona ranne zostały dwoje dzieci.

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