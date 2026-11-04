Росія пошкодила енергетичний об’єкт на Тернопільщині
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Унаслідок російського удару на Тернопільщині 4 листопада пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
«На жаль, унаслідок ворожої атаки маємо влучання БпЛА в Тернопільському районі.Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Усі відповідні служби виїхали на місце події та працюють над ліквідацією наслідків атаки», – йдеться у повідомленні.
Раніше російські окупанти завдали удару по енергооб'єкту на Тернопільщині.
На Тернопільщині зросла кількість постраждалих від атаки дрона.
Раніше ми повідомляли, що на Тернопільщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей.