Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie tarnopolskim
W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie tarnopolskim 4 listopada uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej.
Informację tę przekazał szef Obwodowej Administracji w Ternopilu Taras Pastuch.
„Niestety, w wyniku wrogiego ataku doszło do trafienia bezzałogowego statku powietrznego w powiecie tarnopolskim. Uszkodzony został obiekt infrastruktury energetycznej. Wszystkie odpowiednie służby udały się na miejsce zdarzenia i pracują nad likwidacją skutków ataku” – czytamy w komunikacie.
Wcześniej rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na obiekt energetyczny w obwodzie tarnopolskim.
W obwodzie tarnopolskim wzrosła liczba ofiar ataku drona.
Wcześniej informowaliśmy, że w obwodzie tarnopolskim w wyniku ataku rosyjskiego drona ranne zostały dwoje dzieci.