Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie tarnopolskim

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie tarnopolskim 4 listopada uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej.

Informację tę przekazał szef Obwodowej Administracji w Ternopilu Taras Pastuch.

„Niestety, w wyniku wrogiego ataku doszło do trafienia bezzałogowego statku powietrznego w powiecie tarnopolskim. Uszkodzony został obiekt infrastruktury energetycznej. Wszystkie odpowiednie służby udały się na miejsce zdarzenia i pracują nad likwidacją skutków ataku” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na obiekt energetyczny w obwodzie tarnopolskim.

W obwodzie tarnopolskim wzrosła liczba ofiar ataku drona.

Wcześniej informowaliśmy, że w obwodzie tarnopolskim w wyniku ataku rosyjskiego drona ranne zostały dwoje dzieci.

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