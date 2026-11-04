Россия повредила энергетический объект в Тернопольской области

В результате российского удара в Тернопольской области 4 ноября был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА попал в Тернопольский район. Поврежден объект энергетической инфраструктуры. Все соответствующие службы выехали на место происшествия и работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в сообщении.

Ранее российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Тернопольской области.

В Тернопольской области возросло число пострадавших от атаки дрона.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области в результате атаки российского дрона пострадали двое детей.

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