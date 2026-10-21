На Тернопільщині зросла кількість постраждалих від атаки дрона

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У Чорткові Тернопільської області кількість постраждалих унаслідок російської атаки, що сталася вдень 21 жовтня, зросла до чотирьох осіб. Серед них — троє дітей та один дорослий.

За його словами, стало відомо про ще одного травмованого внаслідок атаки ворожого БПЛА.

Загалом сьогодні постраждали одна жінка та троє неповнолітніх.

У постраждалих зафіксовані травми різного ступеня тяжкості. Двох людей госпіталізували.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Раніше ми повідомляли, що На Тернопільщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей.

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