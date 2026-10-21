В Тернопольской области возросло число пострадавших в результате атаки дрона
В Чорткове Тернопольской области число пострадавших в результате российской атаки, произошедшей днём 21 октября, возросло до четырёх человек. Среди них — трое детей и один взрослый.
По его словам, стало известно ещё об одном пострадавшем в результате атаки вражеского БПЛА.
Всего сегодня пострадали одна женщина и трое несовершеннолетних.
У пострадавших зафиксированы травмы различной степени тяжести. Двух человек госпитализировали.
Об этом в Facebook сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.
Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области в результате атаки российского дрона пострадали двое детей.
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