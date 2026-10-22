Зеленский рассказал о переживаниях после резни в Буче и опроверг слова Трампа о заблудившемся генерале РФ
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы не захватила Киев из-за приказа российского генерала двигаться по болотам, а не по асфальтированным дорогам.
«Я не знаю, о чем говорит Трамп. Российская бронетехника ездила по улицам Киева, и люди всё сжигали. И дело не в том, что какой-то генерал был идиотом», — заявил Зеленский.
Глава государства также вспомнил о трагедии в Буче, отметив, что этот день стал самым ужасным в его жизни. Он рассказал, что никогда раньше не видел такого количества тел погибших людей, разбросанных по улицам.
«После этого всё изменилось. Я никогда не хотел никого убивать, но после Бучи я захотел найти этих людей, которые не являются людьми, и убить их», — сообщил Зеленский.
Об этом Зеленский рассказал в подкасте The Diary Of A CEO.
Видео: Зеленский предупредил об угрозе нового наступления РФ в случае потери Славянска и Краматорска.
Напомним, Зеленский откровенно рассказал о цене войны и ошибках России.
Также Зеленский сообщил о двух погибших и 34 раненых в результате российских ударов по Украине.