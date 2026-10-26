В Киеве в результате обстрела из баллистического оружия были повреждены два медицинских учреждения, есть погибший

В результате ночной авиаудара по столице в Днепровском районе были повреждены два медицинских учреждения. Взрывная волна выбила окна в реанимационном отделении одной из больниц, а также в двух отделениях другого медицинского учреждения. Всего на данный момент известно об одном погибшем и пяти пострадавших, которых госпитализировали.

Кроме того, в Днепровском районе зафиксировано попадание в здание на территории нежилой застройки. Рядом с расположенным неподалеку супермаркетом, по предварительным данным, погиб один человек. В Деснянском районе произошло попадание возле жилого дома. В нем, по предварительным данным, могут находиться заблокированные люди.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко.

Вечером 26 октября в Киеве прогремели пять взрывов на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Взрывы слышали на левом берегу столицы, в частности в районе Дарницы и Левобережного массива. По сообщениям, перед этим воздушная тревога не сработала.

В понедельник вечером, 26 октября, в результате вражеского удара в Деснянском районе Киева зафиксировано попадание вблизи станции метро, на месте происшествия горит автомобиль. Кроме того, под обстрел попала бригада скорой медицинской помощи, которая направлялась на вызов к пострадавшим.

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