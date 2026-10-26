У Києві обстріл балістикою пошкодив два медзаклади, є загиблий

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Унаслідок нічної повітряної атаки на столицю у Дніпровському районі зазнали руйнувань два заклади охорони здоров'я. Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні однієї з лікарень, а також у двох відділеннях іншого медичного закладу. Усього наразі відомо про одну загиблу людину та пʼятьох постраждалих, яких госпіталізували.

Окрім цього, у Дніпровському районі зафіксовано влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Поруч із розташованим неподалік супермаркетом, за попередніми даними, загинула одна людина. У Деснянському районі було влучання біля житлового будинку. В ньому, попередньо, можуть бути заблоковані люди.

Джерело: Київський міський голова Віталій Кличко.

Увечері 26 жовтня у Києві пролунали п’ять вибухів на тлі російської атаки балістичними ракетами. Вибухи чули на лівому березі столиці, зокрема в районі Дарниці та Лівобережного масиву. За повідомленнями, перед цим повітряна тривога не спрацювала.

У понеділок увечері, 26 жовтня, внаслідок ворожого удару у Деснянському районі Києва зафіксовано влучання поблизу станції метро, на місці події палає автомобіль. Окрім того, під обстріл потрапила бригада швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик до постраждалих.

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